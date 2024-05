Bandiera blu a Termoli, i complimenti della Rieco Sud all'intera cittadinanza

TERMOLI. Sono 236 le località marine che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2024, tra queste anche Termoli che per il secondo anno consecutivo ha riconfermato il vessillo ed è entrata nuovamente nella lista per aver avuto risultati “eccellenti” rispettati nei criteri nazionali Bandiera Blu – spiagge, valutati i 12 indicatori, tra i quali la qualità delle acque e, la gestione dei rifiuti, le iniziative intraprese a tutela dell'ambiente. Il Programma Bandiera Blu, operativo in Europa dal 1987, mira a promuovere nei Comuni costieri una gestione sostenibile del territorio.

Le spiagge di Termoli anche quest’anno potranno fregiarsi del vessillo della “Bandiera Blu 2024”, la città che lo scorso anno figurava tra le new entry, quest’anno invece trova conferma con tutta l’attività svolta fino ad oggi.

A ritirare il vessillo della Fee (Foundation for Environmental Education) a Roma, presso la sala Convegni del Cnr, per il comune di Termoli l’assessore all’ambiente Rita Colaci e l’assessore all’urbanistica Nicola Balice quest’ultimo in rappresentanza del vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano.

La Bandiera Blu è un importante ecolabel che certifica i tanti servizi offerti sul territorio e la sostenibilità ambientale. È un riconoscimento che sottolinea l’impegno e il lavoro svolto per riportare a Termoli questo ambito riconoscimento che oggi rende nuovamente merito all’attività svolta in tutta la città e al grande impegno da parte del gestore Rieco Sud che ha lavorato anche quest’anno con cuore e anima.

“L’obiettivo – da parte di Rieco Sud - è quello di puntare verso una sostenibilità ambientale sempre maggiore in una città come Termoli che offre tanti servizi sul territorio. Importante è il lavoro svolto e che continueremo a svolgere per raggiungere obiettivi sempre maggiori di sensibilizzazione ambientale”.

Complimenti a Termoli, da parte del direttore tecnico di Rieco Angelo Di Campli, per la sua Bandiera Blu che sventolerà anche quest’anno in una città ricca di storia, le cui vocazioni principali sono il turismo e il mare, elementi cardine fondamentali per continuare, anche in futuro, a promuovere questa città.