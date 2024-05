In kajak per sensibilizzare sulla fibrosi cistica: la missione di Alessandro Gattafoni

L'arrivo di Alessandro Gattafoni al porto turistico Marina di San Pietro

TERMOLI. I Rotary Club molisani di Termoli, Campobasso, Isernia, Larino, Agnone e di Civitanova Marche oggi hanno celebrato una giornata per sensibilizzare la popolazione contro la Fibrosi Cistica, il tutto unitamente con la Lega Italiana Fibrosi Cistica.

La giornata ha verte su due precisi momenti importanti, l’arrivo in kajak del canoista di Civitanova Marche Alessandro Gattafoni che con questa sua performance vuole lanciare un bel messaggio per tutti coloro come lui affetti da questa patologia, per dimostrare che facendo sport questa patologia che colpisce svariati organi rendendo spesso per qualcuno la vita molto faticosa da vivere, può essere tenuta sotto controllo e che alla fine si riesce a vivere una vita più sopportabile.

Alessandro è partito all’alba da Vasto e a mezzogiorno è approdato all’interno del porto turistico Marina di San Pietro accolto da tantissime persone. Alessandro ha voluto fare questa cosa per poter portare anche grazie alla collaborazione dei Rotary Club questo messaggio di speranza ai molisani che sono affetti da questa patologia. Alessandro è stato accolto come dicevamo da tanta gente plaudente e anche e soprattutto dal presidente attuale del Rotary Club Termoli Antonello Caterino e il fisioterapista Fabio Iacusso che sarà il prossimo presidente.





Il secondo step della giornata si è svolto presso l’aula Morgagni al secondo piano dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. il titolo del convegno: “Respirare insieme”, un evento di sensibilizzazione e condivisione.

Ci sono stati diversi interventi di professionisti specialisti sulla patologia in discussione, ma anche diverse testimonianze come quella del canoista Alessandro Gattafoni che con questa patologia loro malgrado ci devono condividere.

