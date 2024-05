Primavera di grazia per la comunità di San Timoteo e don Benito ringrazia tutti i volontari

TERMOLI. Chiuse le “fatiche” che hanno segnato due settimane di vita parrocchiale e diocesana, la comunità di San Timoteo si è ritrovata nella serata di ieri per vivere un momento di condivisione e convivialità, fuori dalla frenesia organizzativa dei grandi eventi organizzati prima in occasione del pellegrinaggio della Madonna di Fatima a Termoli (dal 27 aprile al 5 maggio), quindi per la festa di San Timoteo, culminata col solenne pontificale di sabato 11 maggio.

Momenti di particolare e straordinaria partecipazione, che hanno messo la chiesa al centro di Termoli quale fulcro della devozione e della fede religiosa, senza dimentica la consegna di due reliquie al vescovo di Istanbul-Costantinopoli, monsignor Massimiliano Palinuro.

Una “festa” ospitata alla casa famiglia Iktus “Lucia e Bernardo Bertolino”, che diviene luogo di aggregazione fuori dal culto.

Nel messaggio del parroco don Benito Giorgetta, che di Iktus è presidente, il ringraziamento per l’opera prestata dai volontari, a loro è stato dedicato questo ritrovo, senza la cui collaborazione nulla di tutto quanto realizzato sarebbe stato possibile, in sinergia con la diocesi Termoli-Larino, naturalmente.

«Un rinnovato rinvigorito e reiterato ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del pellegrinaggio e della Madonna di Fatima a Termoli e della celebrazione della festa di San Timoteo.

Grazie a chi ha condiviso un bellissimo momento di convivialità fraterna e grazie anche ai tanti a cui non è stato possibile essere presenti. Grazie ai ragazzi della Casa Famiglia Iktus- Lucia e Bernardo Bertolino e ai responsabili i coniugi Dimitri e Vandra per l’ospitalità.

Il tutto sia di auspicio per una presenza sempre più corresponsabile nelle dinamiche pastorali della vita parrocchiale. Grazie.

Vi affido tutti al Signore alla Vergine Maria e a San Timoteo».

Una squadra che ancora una volta ha saputo mostrarsi coesa nel raggiungimento degli obiettivi che si erano prefissati alla vigilia dei due eventi.

Galleria fotografica