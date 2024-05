Galleria tra Puglia e Molise, impegno di Anas e Mit per porre fine ai disagi

FOGGIA. Galleria Passo del Lupo, si procederà verso una soluzione alternativa finalizzata, da una parte, a garantire la prosecuzione nel rispetto dei tempi e del contratto, dei lavori urgenti e non più dilazionabili di messa in sicurezza di una infrastruttura a rischio, mai sottoposta a manutenzione fino ai primi interventi del 2019; dall’altra, a ridurre durata ed intensità dei disagi contingenti, per tutto il traffico da e per le tre regioni interessate (Molise, Campania e Puglia).

È quanto annuncia e chiarisce Roberto Marti, presidente della commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica, informando che nei giorni scorsi Anas, alla presenza del Prefetto di Foggia, ha assunto l’impegno di mettere mano ad una viabilità alternativa e che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) è già impegnato a ricercare la necessaria copertura finanziaria per soluzioni destinate a garantire, in questo come in altri casi – scandisce – che la realizzazione di opere importanti da più punti di vista non mettano mai a rischio qualità della vita, servizi ed economia dei territori e delle comunità interessati.

L’esigenza di messa in sicurezza di gran parte della rete infrastrutturale del Paese rimasta priva di manutenzione per troppo tempo, regione per regione, impone ormai tempi e ritmi sistematicamente dettati dalla necessità ineludibile di garantire a tutti il fondamentale diritto alla sicurezza.

Allo stesso tempo, la posizione nostra, del Ministro Salvini e del Governo nazionale resta notoriamente ancorata alla contestuale esigenza, praticabile come sarà anche nel caso della Galleria Passo del Lupo, di evitare che i disagi fisiologici connessi ad interruzioni su arterie ad alta percorrenza come questa si trasformino automaticamente in iatture senz’appello per cittadini e imprese. Perché questo è sempre evitabile e – insiste – deve essere scongiurato.

È compito della Politica, delle Istituzioni e di quanti le rappresentano – conclude Marti, assicurando attenzione e determinazione sulla vicenda – ricercare sempre il giusto equilibrio ed imporsi con coraggio e concretezza, così come del resto stiamo facendo su questo e su tanti latri fronti analoghi, affinché nessuna istanza territoriale resti inascoltata e difesa.