Otto studenti del "Giulio Rivera" in missione Erasmus nel territorio romeno

GUGLIONESI. Nel pittoresco paesaggio di Bușteni, cittadina rumena situata nel cuore delle montagne dei Carpazi, si è svolta un'esperienza formativa unica che ha coinvolto otto studenti del liceo dell’istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi.

Un’intensa settimana di formazione nella scuola ospitante “Ion Kalinderu” di Bușteni, durante la quale i ragazzi hanno discusso e approfondito tematiche come il rispetto delle diversità, la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e gli obiettivi dell’Agenda 2030

Gli studenti di Guglionesi, insieme ai ragazzi rumeni, hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte dimostrando interesse, curiosità, empatia e una grandissima apertura verso una nuova realtà.

Oltre alle lezioni in aula, non sono mancate le visite ai luoghi più conosciuti della zona. Tra le tappe più significative il castello di Cantacuzino, conosciuto in tutto il mondo per essere stato il set della famosa serie statunitense “Mercoledì”, ispirata ai personaggi della famiglia Addams. Questo luogo immerso nel verde di Busteni ha offerto un'occasione per discutere anche sul ruolo dei media nella formazione dell'immaginario collettivo e l'influenza della cultura popolare sulla percezione della storia e della realtà.

Il castello di Peleș, situato nella cittadina di Sinaia, ha colpito i ragazzi per la bellezza dei suoi ambienti e il lusso delle sue stanze. La lunga passeggiata tra i boschi per raggiungere il castello è stato non solo un momento di svago ma anche un momento di connessione con la natura che va sempre difesa e preservata per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Un’altra tappa importante c’è stata nel leggendario Castello di Bran, meglio conosciuto come il castello di Dracula. L’ affascinante fortezza di epoca medievale ha catturato l'immaginazione di generazioni con le sue storie di vampiri e misteri. Tuttavia, oltre alla sua fama letteraria, il castello ha offerto un'opportunità unica per esplorare la storia della Romania e la sua architettura iconica.

Ultima visita nella ridente città di Brasov con la sua piazza incantevole, la storica chiesa nera e una chiesa ortodossa dove gli studenti hanno fatto una serie di domande sulle differenze tra il rito ortodosso e quello cattolico.

Sette giorni intensi durante i quali i ragazzi hanno imparato a rapportarsi ad un’altra cultura, ad apprezzare la cucina locale (soprattutto la ciorba e i papanași), a cooperare e a vivere da veri cittadini europei.

La dirigente Patrizia Ancora afferma -Siamo davvero contenti dell’esperienza vissuta dai nostri ragazzi. Grazie all’accreditamento Erasmus+ riusciamo ad investire su una formazione internazionale e di qualità sia per studenti che per docenti. Volevo ringraziare di vero cuore il preside della scuola Constantin Petrea e la responsabile Erasmus Ancuta Gheorghe per la calorosa accoglienza e per aver fatto sentire i nostri allievi come a casa. Ringrazio per la grande collaborazione e per aver permesso anche a due docenti di svolgere attività di job shadowing e di dar loro l'opportunità di confrontarsi con un altro sistema scolastico, con altre metodologie e pratiche educative aprendo la porta a nuovi approcci pedagogici e nuove idee originali da apportare nel nostro istituto.