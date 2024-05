Isola pedonale "in sordina": «Non la rispettano e c'è chi viene "accolto" tra le auto»

TERMOLI. Penultimo fine settimana di isola pedonale al borgo antico, perché dopo il prossimo weekend, del 25 e 26 maggio, dal primo giugno scatterà il periodo fino al 30 settembre. Sarà forse l’occasione per erudire gli automobilisti a non infrangerla?

Anche nelle giornate di ieri e oggi, infatti, le testimonianze che ci sono state rese non sono per nulla edificanti.

«Che le fanno a fare le ordinanze se nessuno le rispetta? Così ogni weekend», ci scrive una residente nel paese vecchio, che lamenta come i turisti e gli ospiti sia occasionali che più assidui, debbano mangiare in mezzo alle macchine, quando si accomodano nei tavolini all’aperto.

«Mi chiedo che razza di accoglienza sia questa? E come se tu avessi ospiti e li fai mangiare in garage con la macchina ferma lì accanto», estremizza la cittadina, sensibile alla vocazione turistica della nostra città.

In effetti, l’obiettivo dell’amministrazione comunale, in questo senso, è proprio quello di favorire una migliore fruibilità della gemma medievale a fini di accoglienza e marketing territoriale, per stimolarne la promozione e la valorizzazione.

Non vogliamo peccare di presunzione, ma crediamo che ormai ci siano anche problemi relativa all’alfabetizzazione segnaletica, ossia la capacità di elaborare il giusto messaggio e adeguarne i propri comportamenti, tanti sono gli esempli che balzano all’ordine del giorno.

Ovviamente, per sopperire al tasso di civiltà carente e all’erudizione sulle norme del vivere comune, meglio rendere più frequenti e incisivi i controlli.

Galleria fotografica