Cinema in Molise: il set di "Sbandati" anche a Petacciato

PETACCIATO. La scorsa settimana, sono state girate anche nella zona di Petacciato alcune scene del film “Sbandati, in lavorazione in Molise in questi giorni.

Il film ha come protagonisti tre soldati del disciolto Esercito Italiano nei giorni immediatamente successivi all’armistizio dell’8 settembre del ‘43, in fuga verso le proprie case. Regista del film, prodotto dalla società di produzione molisana Incas, è il siciliano Maurizio Trapani.

La Regione Molise ha sostenuto il progetto, attraverso un bando di finanziamento per la realizzazione di produzioni cinematografiche. Il cast è quasi interamente molisano e anche le maestranze sono state selezionate fra giovani professionisti del territorio: questa circostanza fa ben sperare sul futuro dell’audiovisivo in Molise ed evidenzia l’interesse e la preparazione di tanti operatori del settore.

Il set del film sarà ancora attivo in regione fino al 25 maggio e poi vedrà un altro periodo di lavorazione in Sicilia, nella zona di Agrigento.