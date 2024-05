Sorteggio a Portocannone: Xhuventjelvet partono davanti a Giovani e Giovanotti

PORTOCANNONE. Affollatissima la cerimonia per l'ordine di partenza, stabilito ogni anno per sorteggio, organizzato dal sindaco Francesco Gallo in Piazza Skanderbeg il giorno della corsa alle ore 12.

Attesissima estrazione delle cartelle, che ha arriso al carro arancione dei Xhuventjelvet, davanti e Giovani e Giovanotti.

Benedizione: alle ore 16, non alle 15.30.

I carri e i partecipanti alla corsa si presenteranno per la benedizione religiosa nel piazzale antistante il circolo degli anziani in Piazza Skanderbeg.

Verso la partenza: dopo il rito della benedizione i carri si avvieranno verso il luogo di partenza. Partenza: al segnale concordato "Girate", i Carri compiono una rotazione di 180 gradi per attenuare lo sprint iniziale e dirigersi verso l'arrivo. I due cavalli affiancati (toccatori) guidano i buoi e il carro lungo tutto il percorso prestabilito, unitamente agli altri 9 cavalieri che si alternano alla spinta. Arrivo: i Carri procedono per circa 3.400 metri verso l'arrivo, a circa 3.374 metri tutti i cavalli rallentano rispetto al carro arrestando definitivamente la corsa sulla linea di arrivo a circa 3.424 metri. Assegnazione della vittoria: è proclamato vincitore il Carro che per primo attraversa la linea di arrivo.