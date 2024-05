“Studiando le paralimpiadi”: con la Fly Sport Molise

CAMPOMARINO. Nell'ambito del progetto "Studiando le paralimpiadi", lunedì 20 di maggio, presso la palestra dell’istituto omnicomprensivo di Campomarino, si è dato spazio a confronti e dimostrazioni tra studenti e atleti della squadra Fly Sport Molise, classificatasi al 3° posto al Campionato Fipic serie B 2023/2024.

Un'iniziativa fortemente voluta dall'insegnante Alessia D'Acci e promossa dall’Ics Campomarino e dal Cip Molise, in collaborazione con la Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina).

Dopo i saluti iniziali del dirigente scolastico Teodoro Musacchio e del presidente del Cip Molise Donatella Perrella, si è parlato di attività sportiva, ma non solo, perché l’importanza delle Paralimpiadi trascende lo sport e tocca, nelle sue vette più alte, la validazione e il giusto riconoscimento delle persone diversamente abili.





I piccoli studenti hanno quindi potuto comprendere che lo sport ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo e rompere qualsiasi tipo di barriera sociale.

Lo sport è per tutti. È un modo per uscire dall'isolamento, socializzare e per entrare in contatto con il proprio sé e prenderne coscienza, perché l'attività sportiva, ancor più per le persone con disabilità, è un valido strumento per lo sviluppo di potenzialità individuali, per la valorizzazione personale e l'inclusione in contesti di vita ricchi di relazioni.





Testimonial d'eccezione: Andrea Brandimarte, capitano della Fly Sport Molise che con i suoi compagni cestisti, ha fatto sperimentare ai piccoli studenti la pallacanestro in carrozzina.

Per i giovanissimi scolari dopo il grande divertimento si è aperto uno spazio di riflessione. Gli atleti paralimpici presenti, con le loro storie di riscatto individuale e coraggio hanno insegnato che lo sport è sinonimo di impegno e di grande voglia di mettersi alla prova, superando i propri limiti.





All’evento erano presenti: il dirigente scolastico Teodoro Musacchio, l’insegnante Alessia D’Acci (l’organizzatrice del progetto "Studiando le paralimpiadi") con il gruppo Gli; Donatella Perrella (Cip Molise); Fabrizio Durantini (allenatore della Fly Sport Molise); Gabriele Pasciullo (Presidente della Fly); gli atleti Giuseppe Maurizio, Ciro Pavarese, Andrea Brandimarte, Lofrese Antonio, Antonio Urbano e Antonio Di Furia.

Galleria fotografica