Guardia medica turistica, 5 postazioni in basso Molise

BASSO MOLISE. La Regione Molise ha autorizzato l'Asrem ad attivare sul litorale, per il periodo luglio-agosto, cinque postazioni sanitarie al fine di assicurare il servizio di assistenza ai turisti.

Una postazione sarà operativa a Termoli, Petacciato e Marina di Montenero di Bisaccia, due a Campomarino, al lido e in paese. Un'altra postazione sarà attiva a Campitello Matese, frazione di San Massimo.

Nella determina del direttore generale per la Salute, Lolita Gallo, sono state anche determinate le tariffe per le prestazioni rese ai cittadini non residenti in Molise: 20 euro per la visita ambulatoriale, 35 per la domiciliare.