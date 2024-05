Giornata internazionale della biodiversità agricola e alimentare

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata internazionale della Biodiversità, domani 22 maggio a partire dalle ore 9:00, a Campobasso presso la Sala Convegni dell’Arsarp, sita in via Giambattista Vico n.4, si svolgerà un incontro tematico sulla “Biodiversità Agricola e Alimentare del Molise”.

L’incontro/dibattito, organizzato dall’Arsarp in collaborazione con l’Assessorato regionale alle politiche agricole e agroalimentari, avrà lo scopo di focalizzare l’attenzione sull’importanza della tutela, della salvaguardia e della conservazione delle specie locali molisane, sia vegetali sia animali, che rappresentano un patrimonio di Risorse Genetiche utilissime per vincere le nuove sfide (cambiamenti climatici – nutraceutica) e per proteggerci da eventuali minacce (parassiti fitopatogeni).

Ad aprire i lavori saranno la dottoressa Gabriella Santoro, commissario straordinario dell’Arsarp, il professor Fabio Pilla, docente di zootecnia generale e miglioramento genetico dipartimento AAA UniMol. Nel corso dell’evento, saranno illustrate anche le iniziative e le attività che sono state realizzate con il progetto “Azioni e attività correlate o propedeutiche al funzionamento della Biobanca regionale, degli Itinerari della transumanza e della Rete della Biodiversità di interesse agrario, alimentare e delle risorse genetiche microbiche”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

La Regione Molise, ente proponente, ha affidato la gestione e il coordinamento del progetto all’Arsarp. Le azioni del progetto saranno illustrate dai partner scientifici che hanno contribuito alla sua realizzazione e che sono stati: l’Università del Molise – Dipartimento di Agricoltura Ambiente e Alimenti (AAA);Università del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT); il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative – ConSDABI; l’Associazione Regionale Allevatori della Campania e del Molise; il Consorzio Giardino della Flora Appenninica di Capracotta.

“L’incontro di domani- ha dichiarato l’Assessore Micone- vuole essere un monito, in un’epoca che minaccia, in maniera sempre più consistente, la salute dell’ambiente, degli ecosistemi, della natura e la perdita della biodiversità, per ricordare e sollecitare quanto sia necessario unire le sinergie e gli sforzi e con un concreto spirito di cooperazione, apportare ognuno, secondo le specifiche competenze, il proprio contributo cercando di sviluppare soluzioni ottimali e consone, investendo nella continua ricerca ed innovazione scientifica e promuovendo attività ed iniziative anche di cittadinanza attiva che educhino alla ecostenibilità, con il pieno coinvolgimento del tessuto agricolo locale”.

Programma

Inizio dei lavori ore 9:00

Saluti Dott. ssa Gabriella Santoro Commissario Straordinario dell’ARSARP

Introduce e modera Fabio Pilla Docente di Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico Dipartimento AAA Unimol

Interventi:

9:30 La legge 194/2015

Vincenzo Montalbano - MASAF

9:45 La Banca del Germoplasma dell’ARSARP

Cosimo Carmine Cassetta – ARSARP

10:00 Le razze autoctone del Molise

Augusto Calbi – Direttore ARA Campania Molise

10:15 La Biobanca Nazionale Zootecnica

Flavio Luongo - ConSDABI

10:30 Il campo catalogo delle Pomoidee del vivaio regionale del Molise.

Piera Di Marzio - Docente di Ecologia Vegetale DiBT – Unimol

10:45 Il Giardino della Flora Appenninica e la Biodiversità

Carmen Giancola – Curatore del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS)

11:00 La Banca Dati della Biodiversità del Molise

Nicola Mottola – ARSARP DESIDERATA degli OPERATORI

11:15 – 11:45 Conclusioni Salvatore MICONE Assessore all’Agricoltura della Regione Molise

A seguire un assaggio di prodotti del territorio.