Giornata di orientamento alla protezione civile

La prevenzione in campo

La prevenzione in campo mar 21 maggio 2024

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giornata di orientamento alla protezione civile.

Questa mattina i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo di San Martino in Pensilis hanno visitato gli alunni della scuola media di San Martino.

Un incontro nelle classi centrato a spiegare e far capire ai ragazzi cosa vuol dire fare ed essere un volontario di protezione civile nelle situazioni come manifestazioni pubbliche (prendendo in esempio la Carrese dato che siamo a San Martino) fino a parlare di un'ipotetica emergenza o evento calamitoso.

Gli alunni hanno avuto un riscontro positivo, ponendo molte domande ai volontari. Prossimo appuntamento al 24 maggio per l’esercitazione pratica.

Galleria fotografica