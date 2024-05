La "Schweitzer" non si vende più, scuola e palestra saranno demolite e ricostruite

TERMOLI. Inversione a U sul destino del plesso della scuola “Schweitzer” di via Perrotta e viale Trieste. Non ci sarà più l’atavico tentativo di alienarlo e valorizzarne urbanisticamente i volumi, ma sarà ricostruito e messo al servizio della collettività (mentre permane l’obiettivo primario della cessione per l’ex Nautico).

E’ stato approvato, infatti, il progetto di fattibilità che prevede nella sostanza la demolizione e ricostruzione della scuola media “Schweitzer” e relativa palestra, in quanto si è constatato la non convenienza intervenire sull'esistente a causa delle molteplici carenze che la scuola presenta, vista la sua età e la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti periodicamente nel corso degli anni.

Un progetto che è stato valutato in 5,655 milioni di euro.

La relativa spesa sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, subordinata all’esito positivo di richieste

di finanziamento; nella piattaforma telematica Ares (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) sono state censite tutte le scuole del Comune di Termoli; nella piattaforma è stata attivata un’apposita sezione denominata “fabbisogni” dove è possibile inserire le scuole che necessitano di vari interventi di manutenzione, questo al fine di poter attingere a futuri finanziamenti pubblici.

Considerato che è stata verificata l'esigenza di demolire e ricostruire il complesso scolastico “Schweitzer” sito in viale Trieste e pertanto è stato necessario approvare il progetto di fattibilità tecnico-economico redatto dal settore Lavori pubblici dell'Ente, costituito dai seguenti elaborati: relazione illustrativa; inquadramento territoriale dell'intervento; planimetria e prospetti stato di fatto; documentazione fotografica; calcolo sommario della spesa; quadro economico; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento.