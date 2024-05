Il Ministero della Cultura "ristruttura" nove luoghi di culto molisani, soddisfatti parlamentari Fdi

MOLISE. I parlamentari molisani di Fratelli d'Italia, l'On. Elisabetta Lancellotta e il senatore Costanzo Della Porta, annunciano un ulteriore stanziamento, a favore del Molise, da parte del Ministro Gennaro Sangiuliano e, dunque, del Ministero alla Cultura. Questa volta ad essere finanziate saranno le opere di ristrutturazione di chiese e campanili.

"Il Governo sta dando, con testimonianze tangibili e concrete, grande attenzione al Molise, sotto diversi profili - hanno affermato i parlamentari di Fratelli d'Italia, l'On. Elisabetta Lancellotta e il Sen. Costanzo Della Porta - Attraverso una costante azione politica, sono stati stanziati quasi 4 milioni di euro per il patrimonio storico, artistico e culturale religioso. Ringraziamo, ancora una volta, il Ministro Gennaro Sangiuliano, con cui l'interlocuzione è frequente per tutto quanto fatto fino ad oggi, per aver sempre recepito e dato concreta attuazione alle nostre istanze. Lo aspettiamo in Molise anche per avere l'occasione di fare il punto della situazione ed un’attenta ricognizione del patrimonio storico, artistico e culturale molisano, volano del nostro turismo.

Ancora una volta il Governo Meloni dimostra grande vicinanza al nostro territorio".

I finanziamenti riguardano:

- Castropignano Chiesa e Campanile di Santa Lucia Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 360.000 euro;

- Salcito Chiesa e Campanile di San Basilio Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 410.000 euro;

- Trivento Cappella del Seminario Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 450.000 euro

- Acquaviva d'Isernia Chiesa di Santa Anastasio Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 1.010.000 euro

- Agnone Chiesa di San Biase Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 430.000 euro;

- Castel San Vincenzo Chiesa San Martino Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 410.000 euro;

- Colli a Volturno Chiesa di San Leonardo Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 220.000 euro;

- Forlì del Sannio Chiesa e Campanile di San Biagio Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 450.000 euro;

- Venafro Chiesa e Campanile di San Angeli Direzione Sicurezza del Patrimonio Culturale 500.000 euro.