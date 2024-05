Rete ospedaliera da riorganizzare, proposta al tavolo ministeriale

CAMPOBASSO. Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha approvato il Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, dell'emergenza e delle patologie tempo-dipendenti.

L'efficacia del provvedimento è subordinata al parere dei Tavoli ministeriali (Economia e Salute) di verifica.

Potrà dunque essere integrato o rettificato in seguito alla formulazione del parere reso dai dicasteri.

Il Molise è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario da marzo 2007 e dal 2009 in regime commissariale. Il documento fa riferimento all'obiettivo richiamato nel Programma operativo 2023-2025 che è quello di riorganizzare la rete ospedaliera proseguendo il percorso di adeguamento dell'offerta agli standard previsti dal Dm 70/2015 (Decreto Balduzzi) e "prevedendo soluzioni per il superamento di specifiche criticità dell'assetto attuale legate alla distribuzione territoriale dei punti offerta". Considera, inoltre, "la necessità di una ridefinizione della rete ospedaliera regionale che sia adeguata ai bisogni di salute espressi dalla popolazione e quindi al miglioramento dell'efficienza e della sicurezza del relativo sistema di offerta delle reti cliniche e delle reti per le patologie tempo-dipendenti". Inoltre, rispetto alle discipline ospedaliere che hanno generato maggiore mobilità passiva interregionale "saranno messe in atto azioni tese al recupero della stessa anche attraverso il potenziamento dell'offerta ospedaliera". (Ansa).