TERMOLI. «Salvare il cuore di qualcun altro per noi significa far rivivere quello di nostra madre».

È un appello accorato quello delle due sorelle Carmen e Pina D’Uva, titolari del negozio “Baby fashion” in corso Umberto I a Termoli. L'intervista è stata eseguita dal direttore responsabile di TermoliOnLine, Emanuele Bracone.

Dal dolore non si guarisce, e loro lo sanno bene. Un anno fa, le due sorelle sono state colpite da un grave lutto, la perdita della loro amata mamma Letizia Tocci, a causa di un arresto cardiaco avvenuto proprio davanti il loro negozio.

Dal dolore non si guarisce, dicevamo, ma dal dramma per la perdita della figura più importante al mondo, la mamma, nasce l’iniziativa per proteggere le vite degli altri.

Carmen e Pina, infatti, hanno deciso di avviare una raccolta fondi per poter comprare un defibrillatore da mettere all’esterno del proprio negozio, che sia d’aiuto a tutti coloro che ne avessero necessità.

Il pomeriggio del 10 luglio scorso, è stata tanta la gente che è accorsa in strada per provare a salvare la vita della signora Letizia. Sono corsi a prendere il defibrillatore in piazza Monumento, ma con quel tipo di macchinario la vita della signora Letizia non poteva essere salvata, poiché era portatrice di pacemaker.

C’è dolore nelle parole di Carmen e Pina, le lacrime scendono e rigano il loro viso, mentre ripercorrono quel maledetto giorno, quel giorno in cui sono “morte” anche loro, mentre la loro adorata mamma spirava tra le loro braccia.

Il dolore, però, lascia spazio alla speranza, alla voglia di aiutare gli altri, come faceva mamma Letizia.

Con un piccolo o grande contributo, a discrezione del “cuore” della gente, le sorelle D’Uva hanno messo a disposizione di tutti un salvadanaio, così chiunque voglia possa contribuire all’acquisto del salvavita. L'unico autorizzato si trova nel loro negozio in Corso Umberto I a Termoli.

Sono tante le persone che hanno già provveduto a donare, perché «mamma Letizia non verrà mai dimenticata. È sempre presente qui con noi e anche in piazza».