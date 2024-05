Partita la raccolta fondi per la Festa patronale di San Basso 2024

TERMOLI. La macchina organizzativa per la Festa di San Basso 2024 è ormai partita già da qualche mese con la collaudata collaborazione tra Diocesi di Termoli-Larino, Comune di Termoli, Parrocchia della Cattedrale e Associazione S. Basso 7.0

Nei prossimi giorni sarà avviata la raccolta di fondi sia presso le abitazioni che presso le attività commerciali della città.

La raccolta è affidata ai seguenti collaboratori dell’Associazione S. Basso 7.0:

- Capurso Girolamo detto Jerry,

- De Gregorio Basso,

- Di Cesare Domenico,

- Iacampo Fernando.

I dati identificativi di questi signori, a norma di legge, sono stati debitamente segnalati alle competenti autorità ed essi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento che mostreranno in occasione della raccolta.

L’Associazione S. Basso 7.0 raccomanda alla popolazione tutta di accogliere gentilmente queste persone che encomiabilmente si sono messe a disposizione e di essere generosi.

Il primo appuntamento della Festa di San Basso 2024 per il sorteggio della Barca che porterà il Santo Patrono in processione sarà sabato 13 luglio in piazza Duomo davanti alla Cattedrale.