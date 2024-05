“ChatSPOT: intelligenza artificiale in social advertising"

TERMOLI. Domani, venerdì 24 maggio, dalle 9 alle 16, presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio -Università degli Studi del Molise (Via Duca degli Abruzzi 67, Termoli) in programma l'incontro dal titolo “ChatSPOT: AI IN SOCIAL ADVERTISING”. Si tratta di una sfida, "hackathon", promossa nell’ambito di “Ital.IA Lab”, il programma di Fondazione Mondo Digitale e Microsoft nato per diffondere le opportunità dell’IA generativa e le giuste competenze per usarla in modo sostenibile e inclusivo.

Oltre 100 studentesse e studenti di scuole secondarie di secondo grado del Molise (Istituto Omnicomprensivo Giordano, Istituto di Istruzione Superiore Majorana, Istituto di Istruzione Superiore Boccardi-Tiberio), guidati da 7 tutor (studenti magistrali e dottorandi) dell’Università degli Studi del Molise, si sfidano nella creazione di storie interattive prodotte con applicazioni di intelligenza artificiale generativa con un approccio critico, etico e responsabile.

L'incontro fa parte di Coding Girls, il programma formativo pensato per aiutare le giovani e i giovani studenti a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni del futuro, allenandosi alle discipline Steam. Giunto alla decima edizione, il progetto arricchisce la sua grande cordata educativa guidata dalla Fondazione Mondo Digitale e sostenuta da Missione Diplomatica Usa in Italia, Microsoft, Fondazione Compagnia di San Paolo e ING Italia, con altri due nuovi partner: Vodafone e Roboteco Italargon.

LA TAPPA ALL'UNIMOL

Grazie all’alleanza trasversale, dopo aver coinvolto circa 15mila studentesse in più di 30 città italiane e oltre 33 atenei solo nell’ultima edizione, il programma offre alle giovani l’opportunità di conoscere e incontrare role model del mondo accademico e aziendale, per farsi ispirare dalle loro storie e scoprire nuovi ambiti di crescita professionale.

IL PROGETTO

La disparità di genere nel mondo del lavoro è ancora molto forte anche in Italia: secondo il Global Gender Gap Index del World Economic Forum ci troviamo al 76esimo posto su 146 Paesi. Se le donne fossero più partecipi alla vita economica e sociale, il prodotto interno lordo potrebbe crescere del 12 per cento. E’ prioritario lavorare sugli stereotipi di genere sin dai primi anni della formazione scolastica: il programma Coding Girls aiuta proprio le giovani studentesse a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni del futuro allenandole alle discipline Steam. Per i suoi dieci anni Coding Girls ha potenziato la grande cordata educativa che lo sostiene con un tour, solo nella primavera 2024, di 11 atenei. Si rafforza l’azione di orientamento e vengono approfondite alcune discipline, con formatori e universitari accanto agli studenti delle scuole secondarie di II grado. L'alleanza, guidata dalla Fondazione Mondo Digitale, coinvolge scuole, famiglie, università, aziende, organizzazioni pubbliche e private, con il patrocinio della Missione Diplomatica Usa in Italia e la collaborazione attiva di Microsoft, Fondazione Compagnia di San Paolo, ING Italia, Fondazione Vodafone e Roboteco Italargon. Grazie a questa alleanza trasversale, dopo aver coinvolto circa 15mila studentesse in più di 30 città italiane e oltre 33 atenei solo nell’ultima edizione, il programma offre alle giovani l’opportunità di conoscere e incontrare role model del mondo accademico e aziendale, per farsi ispirare dalle loro storie e scoprire nuovi sbocchi e ambiti di carriera. Nella nuova edizione trovano più spazio approfondimenti su intelligenza artificiale generativa, cybersecurity, educazione finanziaria e data science, e momenti dedicati allo sviluppo personale mediante lo strumento del Personal Ecosystem Canvas, per progettare con consapevolezza il proprio futuro.

Nell’ambito del progetto Ital.IA Lab, pensato con Microsoft per mettere a disposizione di tutti le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa nell’ottica dell’inclusione, sono previsti tre hub formativi sul territorio. Le ragazze creano storie interattive con applicazioni di intelligenza artificiale generativa e un approccio critico, etico e responsabile in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi del Molise. Sulla Cybersecurity, presso l’Università di Salerno, l’IIS Majorana–Maitani di Orvieto e il Liceo Peano di Monterotondo (RM) si tengono sessioni formative sui principali pericoli e le contromisure per gli attacchi informatici, con un’analisi delle figure professionali legate alla sicurezza online. Grazie alla collaborazione con il Gruppo ING Italia concetti fondamentali dell’educazione finanziaria come risparmio, interesse, debito sono diventati campi di sfida per prototipi di giochi educativi o chatbot interattive con incontri formativi e hackathon durante la Global Money Week (18-24 marzo) e nel corso della RomeCup 2024 (20-22 marzo, Università degli Studi di Roma Tor Vergata). Insieme all’Università degli Studi di Milano, all’Università degli Studi di Palermo, all’Università degli Studi di Caserta, all’Università degli Studi di Bari e la Società italiana di statistica, infine, approfondiamo la scienza dei dati.

Proseguono con successo le declinazioni territoriali in Italia e all’estero. Per il corrente anno scolastico, grazie alla collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto Coding Girls a Torino propone una declinazione tematica sulla sostenibilità per cinque scuole secondarie di primo grado e 10 di secondo grado. Coding Girls in Mozambico, coordinate dal Cies e supportate dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), coinvolge studentesse italiane e africane (dieci province del Mozambico) in un programma di formazione e sensibilizzazione in ambito Stem (livello base e avanzato), rafforzato da esperienze pilota di incubazione e sviluppo di micro e piccole imprese al femminile.