Merenda nell'oliveta: la cura ambientale e il contrasto alle ecomafie

TERMOLI. Al via il secondo appuntamento con la Merenda nell’Oliveta 2024 a Termoli, iniziativa nazionale promossa dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, quest'anno con la collaborazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e a livello locale dell'Ordine Psicologi Molise.

Nostri partner in questa occasione anche i volontari di Plastic free Molise e Associazione Capaci di Crescere - Fondazione Ebbene.

Tema della seconda merenda la cura ambientale e il contrasto delle ecomafie nella settimana dedicata alla memoria dell’attentato di Capaci.

La merenda nell'oliveta è un format che funziona in olivicoltura.

Funziona soprattutto nella promozione del turismo dell’olio, un asset strategico che le Città dell’Olio stanno diffondendo in tutta Italia e Termoli è una delle Città dell’Olio a crederci maggiormente in Molise che, di merende e camminate tra gli olivi, non se n’è lasciata scappare una.

Soprattutto da quando, non avendo più ulivi autoctoni, via via scomparsi a causa di un processo di urbanizzazione ininterrotto sin dai primi anni ‘80, ha visto rinascere 20 varietà diverse di cultivar orgogliosamente molisane nel cuore di un quartiere che in molti ricordano, negli anni ‘70-‘80, come un’immensa distesa di alberi argentei e verdi.

Domenica 26 maggio i partecipanti si ritroveranno al Parco degli Olivi in via Volturno.

Alle ore 17 ci sarà l'accoglienza dei partecipanti, a seguire lo storytelling a cura dell'associazione nazionale Città dell'olio, Lions Club Tifernus Termoli, Kairos cooperativa sociale onlus, Plastic Free sul tema "consapevolezza ambientale e benessere psicofisico".

Alle ore 18, poi, l'intervento di cura ambientale nel parco e nel quartiere San Pietro con Plastic Free.

Alle 18:45 la merenda nell'oliveta e a seguire la caccia al tesoro nel parco per i bambini e famiglie a cura della dottoressa Cristina Ventrone e operatori Kairos.

E poi ancora musica con Luca Mastrogiuseppe e Sandro Tascione e sedute di meditazione mindfulness al tramonto.