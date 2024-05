Dietro le quinte della politica, il lavoro "oscuro" nelle sedi elettorali

TERMOLI. Siamo in piena campagna elettorale, fra 16 giorni si torna alle urne per votare alle elezioni europee e in alcune realtà italiane si voterà anche per rinnovare l’amministrazione comunale.

Termoli è uno di questi comuni. Come è noto, però, le campagne elettorali cominciano oltre un mese prima della giornata preposta per le consultazioni.

Ogni candidato in questo periodo troverà il suo quartier generale in città, dove tutto ciò che riguarda la propria coalizione passa da lì.

Per far sì che ogni cosa vada nel verso giusto, c’è bisogno di validi collaboratori, i quali dovranno dividersi ogni compito.

Noi siamo andati a vedere uno di questi quartier generali. Ci hanno accolto cinque splendide e gentili donne, Brigida Dominichini, Cristiana Capobianco, Mariangela Vizzarri, Martina Berardi e Sara Gabrielli.

Da premettere che nella sede danno una valida mano anche i maschietti di buona volontà.

Ma il nostro focus è imperniato sul lavoro delle ragazze che, in sintesi, ci hanno spiegato e fatto capire meglio quello che in questo mese, che precede le consultazioni elettorali, devono far quadrare. Senza commettere errori, e loro ci stanno riuscendo alla grande.