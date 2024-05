Sicurezza dei cittadini a Ururi con la videosorveglianza

URURI. «Sono stati affidati i lavori della videosorveglianza urbana per la messa in sicurezza dell’intero territorio comunale». Così la sindaca di Ururi, Laura Greco.

«Per questo intervento l’Amministrazione Comunale ha impegnato risorse derivanti dal bilancio comunale con l’unico scopo di garantire la sicurezza della cittadinanza- continua la sindaca- Saranno infatti messi in sicurezza tutti gli accessi ed uscite dal territorio comunale ed i lavori saranno conformi al progetto, approvato dalla Prefettura nel tavolo di discussione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, che prevede l’installazione di telecamere dotate di intelligenza artificiale in grado di “censire” tutti i transiti da/per Ururi, codificando e rendendo disponibili alle forze di Polizia e per ogni transito: la foto dell’autoveicolo con certificazione del numero di targa, dell’orario e data del transito, della velocità dell’autoveicolo ed un breve filmato quale prova effettiva. Si tratta di un sistema integrato di apparati di ripresa e di trasmissione dati di ultima generazione provvisto, oltre che di Intelligenza Artificiale per l’analisi video, anche di GPS satellitare e radar per la cattura e censimento dei transiti ad una velocità oltre i 200 km/h.

Tutto ciò quale deterrenza e prevenzione con lo scopo primario di scoraggiare atti criminosi e/o delittuosi all’interno del territorio Comunale.

Si tratta di un primo Lotto per mettere in sicurezza le vie di accesso al centro urbano al quale seguirà un’implementazione per la messa in sicurezza dei luoghi e degli edifici di interesse pubblico.

Questo ulteriore tassello del programma elettorale rappresenta una scelta ponderata e strategica dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile e responsabile della comunità».