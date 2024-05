Parcheggio multipiano al porto, l'istanza di concessione ventennale

TERMOLI. Un progetto che potrebbe rappresentare quella valvola di sfogo importante per una delle penurie più fastidiose a cui Termoli non riesce a trovare soluzione: stiamo parlando ovviamente dei parcheggi.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la richiesta di concessione ventennale che la società Nord Est srl, che già detiene una concessione in loco, ha avanzato all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, per realizzare un parcheggio multipiano all’interno dell’area demaniale marittima. Una istanza presentata già nel gennaio scorso e poi integrata con due ulteriori note circa un mese fa, il 22 e 24 aprile.

Una richiesta da intendersi come nuovo rilascio, al fine di realizzare sulla stessa un edificio da adibire a parcheggio multipiano costituito da struttura di difficile rimozione, avente il piano terra di mq. 1.980,40 ed il piano primo aperto di mq. 1.881,15, un fabbricato multifunzione di mq. 42,40, un fabbricato da destinarsi ad uso ufficio ed accettazione posizionato in prossimità del secondo ingresso del parcheggio, un ulteriore fabbricato di 9 mq. da destinarsi anche esso a uso accettazione, una tettoia per il parcheggio coperto di mq. 5564,10 ed una tettoia di mq. 34,20 in adiacenza al fabbricato multifunzione, nonché impianti, servizi e sottoservizi.

L’area portuale è tra quelle più frequentate della costa, non solo di giorno, per gli imbarchi alle Isole Tremiti, ma anche di sera, considerata la vicinanza al centro storico.