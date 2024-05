In due anni Acea Molise riduce le perdite idriche a Termoli dal 35 al 24,4%

TERMOLI. Acea Molise, gestore del servizio idrico integrato di Termoli, ha abbassato il livello di dispersione dal 35% del 2021 al 24% del 2023.

Acea Molise nel 2023 ha ridotto la percentuale delle perdite idriche fino al 24,4%. Circa undici punti in meno rispetto al 35,2% del 2021. Un dato molto al di sotto sia della media regionale del Molise, che è del 55%, sia della media nazionale, che si attesta al 42,4%.

Questi i dati idrici della rete acquedottistica termolese resi noti nella rendicontazione annuale all’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. “Questi dati – ha dichiarato la presidente di Acea Molise Maria Grazia Costa- confermano che gli investimenti che abbiamo destinato alla rete, insieme ad una programmazione puntuale, ci hanno permesso di raggiungere gli sfidanti e ambiziosi obiettivi che ci eravamo prefissati.

Oggi, la rete idrica del comune di Termoli in termini di dispersione risulta molto più efficiente rispetto al contesto regionale e nazionale”. Inoltre, in sinergia con l’area Digital & Information Technology del Gruppo Acea, Acea Molise ha dato vita ad un progetto pilota che, utilizzando le potenzialità dell’IoT e dell’intelligenza artificiale, applicherà alla rete idrica un modello di manutenzione predittiva in grado di offrire un servizio con standard di efficienza ancora più elevati, rendendo la Società uno degli esempi più virtuosi a livello nazionale.

La società gestisce 272 chilometri di rete idrica, serve 19.200 utenti, distribuisce 3,5 milioni di metri cubi di acqua all’anno in un territorio di 55 chilometri quadrati, a una cittadinanza di 32.000 abitanti che durante l’estate supera le 120.000 unità. La riduzione della dispersione idrica, in ottica di tutela delle risorse e della sostenibilità ambientale, è uno degli obiettivi principali che il Gruppo Acea persegue in tutti i territori in cui opera anche grazie all’uso di tecnologie innovative.