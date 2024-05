Lavori di asfaltatura in via Sturzo e dintorni

TERMOLI. Si comunica che nell'ambito dell'appalto dei "Lavori di asfaltatura strade e realizzazione di attraversamenti pedonali" la ditta subappaltatrice "Astra Adriatica Strade s.p.a." effettuerà, come da cronoprogramma, lavori di fresatura e successiva bitumazione nelle seguenti strade Via Luigi Sturzo, Via de Nicola e Via Einaudi nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 Maggio con conseguente divieto di sosta sui tratti di strada interessati dai lavori e deviazione del traffico su percorsi alternativi mediante l'apposizione di idonea segnaletica e l'ausilio di movieri.