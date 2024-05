«La crisi del sistema idrico molisano, quali gli scenari futuri?»

CAMPOBASSO. Giunge dal coordinamento regionale di Insieme Molise una riflessione sulla questione idrica.

«Da un po’ di tempo si assiste con preoccupazione ad una diatriba sull’acqua molisana; diatriba aperta con provvedimenti dal 2015 dalla Regione Molise nell’assegnare attraverso l’Egam – Ente gestore delle acque molisane – la gestione degli impianti di raccolta e la distribuzione del flusso idrico ai vari comuni molisani all’Erim – Molise Acque.

Il problema acqua, quindi, non è nuovo. Esso riaffiora – di solito – in ogni cambio di amministrazione regionale forse perché ognuno vuol tirare l’acqua al proprio mulino.

La nostra regione è ricca di acqua; tanto che la distribuisce alle regioni limitrofe come la Campania, il basso Abruzzo e l’alta Puglia.

I cittadini molisani di bracci di ferro non vogliono sentirne parlare. Tanto ha rilevato il partito Insieme in una riunione di pochi giorni fa. I disservizi, le carenze, le conflittualità tra Molise Acque e Grim – di nuova istituzione devono essere affrontati e risolti dalla Regione che dovrà coordinare gli Enti che ha messo in vita.

L’acqua è un bene pubblico essenziale – continua Insieme – che va tutelato ed equamente distribuito fra tutti i cittadini che pagano il servizio relativo. Ogni attore deve fare la propria parte affinché l’acqua venga fornita nella maniera adeguata.

Le disfunzioni, tra Grim e Molise Acque di quest’ultimo periodo in Campobasso, Bojano, Venafro, Basso Molise e tante altre comunità delle zone interne che sono in agitazione per le carenze di un servizio essenziale, si stanno scaricando sui cittadini utenti mentre sono da attribuire alla cattiva gestione.

Pertanto l’acqua, grande bene di cui ognuno ha consapevolezza e bisogno, bene disponibile in grande quantità in Molise che da essa trarre benefici economici e di bilancio, diventa motivo di polemica e di contesa tra Molise Acque e Grim – quest’ultima ha una esposizione nei riguardi di Molise Acque di 12 milioni di euro, debito che potrebbe esporre Molise Acque al fallimento! È forse questa la ragione per cui è stata aperta la contesa?

Il partito Insieme, nel raccogliere le preoccupazioni dei cittadini e delle comunità per le continue carenze, indirizza alla Regione Molise l’appello a risolvere i guasti del nuovo sistema, che “si è inceppato” per interferenze o divergenze tra Molise Acque e Grim.

Grave e intollerabile è il disagio scaricato sui cittadini utenti che chiedono efficienza ed economicità di gestione».