"Minority Language Economy", lingue e tradizioni per valorizzare il territorio

PORTOCANNONE. Domani sera, dalle 17, importante momento di confronto sul tema del "Minority Language Economy", lingue e tradizioni come strumenti innovativi di marketing territoriale. Alla presenza dei sindaci di Campomarino, Montecilfone, Portocannone, Ururi, Acquaviva Collecroce, Montemitro, San Felice del Molise e Tavenna, il Lions club Termoli Host, col patrocinio dell'amministrazione Gallo, apre il fronte della discussione, su impulso del presidente Domenico Fabbiano, che di Portocannone è originario.

Interverranno l'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, autorità della Regione Molise, il senatore Costanzo Della Porta e il secondo vice governatore del distretto Lions 108A. I lavori, introdotti proprio da Fabbiano, vedranno come relatori Letizia Bindi, Franco Valente, Fernanda Pugliese e Lorenzo Blascetta. Modera Antonello Barone. Proseguono le attività del club Lions Termoli Host, nell'intento, questa volta, di porre l'attenzione sulle antiche tradizioni legate ai luoghi e alle tipicità locali, in particolare per quanto riguarda le minoranze linguistiche del nostro territorio. L'obiettivo è' quello di evidenziare come la valorizzazione del nostro patrimonio culturale immateriale, attraverso la promozione di nuove forme di turismo, costituisca una concreta opportunità di sviluppo economico per il nostro territorio.