Zone di mare vietate alla pesca, l'Europa rinvia la decisione in calcio d'angolo a ottobre

TERMOLI. Saranno i nuovi “governanti” dell’Europa a stabilire le sorti sulle zone vietate alla pesca. «La European Bottom Fisheries Alliance (EBFA) – di cui Federpesca è parte – ha ottenuto un’importante vittoria: il voto sulla possibile creazione di zone di pesca vietate nel 10% delle acque dell’UE è stato rinviato alla prossima riunione del gruppo di coordinamento degli Stati membri (MSCG), che si terrà nell’ottobre 2024.

Questa decisione riflette le preoccupazioni espresse da molti Stati membri riguardo alle significative implicazioni per la flotta e la produzione alimentare». Lo sottolinea Federpesca. «La richiesta dell’Ebfa di rinviare il voto è stata accolta positivamente, poiché consente un esame più approfondito dei possibili impatti e dell’approccio scientifico alla proposta. Questo rinvio offre l’opportunità di condurre consultazioni e discussioni più ampie con tutte le parti interessate del settore della pesca. Secondo l’Ebfa, è essenziale che le decisioni di tale portata siano basate su dati scientifici solidi e coinvolgano un dialogo inclusivo con le autorità nazionali e dell’UE. Il rinvio del voto è stato visto come una misura necessaria per garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e responsabile. La Commissione europea non dovrebbe adottare misure che hanno un impatto così significativo sui pescatori senza il controllo delle istituzioni democraticamente elette dell’Ue.

Questo è particolarmente importante in un periodo in cui il Parlamento europeo è in sospeso a causa delle elezioni e l’Ue sta decidendo sulla revisione della legislazione pertinente. Il presidente dell’EBfa, Ivan López, ha sottolineato l’importanza di utilizzare questo periodo di estensione per impegnarsi ulteriormente in discussioni costruttive con le amministrazioni. L’obiettivo è raggiungere un approccio equilibrato che tenga conto delle esigenze della comunità di pescatori e garantisca una produzione alimentare sostenibile. L’Ebfa è ottimista riguardo alle prossime discussioni e si impegna a lavorare per trovare soluzioni che supportino sia la sostenibilità ambientale che la redditività economica del settore della pesca. Questo rinvio offre un’opportunità preziosa per approfondire il dialogo e trovare un equilibrio tra la protezione ambientale e la sostenibilità economica. Le discussioni future saranno cruciali per garantire che le decisioni prese siano informate, giuste e vantaggiose per tutte le parti coinvolte».