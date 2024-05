«Fratello, mi manchi tanto»: Corrado Farina ricorda Mimmo, avrebbe compiuto 52 anni

Per non dimenticare sab 25 maggio 2024

TERMOLI. Mimmo Farina (al secolo Domenico) avrebbe compiuto oggi 52 anni. A poco più di 50 anni, il 9 ottobre 2022, dopo 5 mesi di sofferenze a causa di un drammatico incidente stradale subito in bicicletta, mentre si stava recando in ospedale per una terapia, il destino cinico e baro l'aveva sottratto agli affetti.

A ricordarlo è il fratello Corrado:

«Fratello, mi manchi tanto. Nei momenti in cui il dolore è più forte guardo il cielo e ti immagino lì, con il tuo solito sorriso, a guardarmi. Mi manchi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Mi manca il tuo affetto, mi manca la tua risata e il tuo instancabile ottimismo».