Oltre 205mila euro in arrivo a Portocannone per migliorare la viabilità

PORTOCANNONE. «Dopo il tour corsa dei carri che ci ha tenuto impegnati e concentrati, segnaliamo oggi altri obbiettivi raggiunti: due candidature fatte dal nostro Comune per altrettanti finanziamenti dedicati alla viabilità sono andate a buon fine. La Regione Molise ci ha comunicato che siamo stati ammessi per il bando strade interpoderali, un finanziamento dedicato di 150mila euro da destinare su strada “Vallocchie” (strada che parte dal capannone di Fiorentino direzione Pignoli). Il Ministero dell’Interno invece ha ammesso il nostro Ente al “Fondo per interventi stradali nei piccoli Comuni” per un importo 55.080 euro da destinare alla manutenzione di strade interne al centro abitato.

Con tanto piacere possiamo constatare che Portocannone c’è, infatti nel finanziamento della Regione Molise siamo ammessi insieme ad altri 28 comuni; nel decreto ministeriale invece ci siamo insieme ad altri 3 comuni del Molise, ciò a dimostrazione che non sono finanziamenti pubblici a pioggia, ma assegnati secondo criteri stabiliti e la qualità delle progettazioni proposte. Il nostro obbiettivo di reperire continuamente fondi, spinti dalla situazione finanziaria difficile su cui versa il Comune di Portocannone, è sicuramente il denominatore principale dei risultati che costantemente portiamo a casa. Sempre fieri ed orgogliosi di tutto ciò che stiamo facendo, nell’interesse principale ed esclusivo della Nostra Comunità!», sottolinea il sindaco Francesco Gallo.