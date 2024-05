Giornata di Memoria e Prospettive: il tributo di UniMol al professor Mario Massimo Petrone

TERMOLI. Lunedì 27 maggio, a partire dalle ore 16, nell'Aula "Adriatico" della sede universitaria di via Duca degli Abruzzi a Termoli, si terrà un evento speciale intitolato "Una Giornata di Memoria e Prospettive", dedicato al ricordo di Mario Massimo Petrone, benvoluto da tutti, stimato docente e pioniere dell’informatica molisana.

Il Prof. Petrone ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo accademico e professionale, noto non solo per le sue competenze tecniche, ma anche per la sua capacità di ispirare e guidare colleghi, studentesse e studenti.

La comunità universitaria, i professionisti del settore e tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il Prof. Petrone saranno presenti a questa giornata di memoria e prospettive. Sarà un’occasione per onorare il passato, ispirare il presente e guardare con fiducia al futuro dell'informatica, in particolar modo a quella dell'Ateneo e del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, oltre che una significativa occasione di riflessione sull’impatto e sull’eredità lasciata dal Prof. Petrone all’Ateneo molisano.

L'Università degli Studi del Molise invita docenti, studenti, ricercatori e chiunque voglia partecipare alla giornata dedicata alla memoria del Prof. Mario Massimo Petrone.

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 18, sarà inaugurata la nuova aula destinata al Corso di laurea in Informatica nella sede di Termoli, intitolata proprio al Prof. Petrone, come tributo permanente al suo impegno, alla sua passione e dedizione per l’Informatica.