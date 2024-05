Disagi alle spalle, finalmente torna in funzione l'ascensore in viale Trieste

TERMOLI. L'ascensore che collega il sottopasso ferroviario alla stazione di Termoli con viale Trieste è tornato finalmente in funzione, dopo quasi due mesi e mezzo di stop per un intervento di manutenzione profonda che si era reso necessario.

Utenza molto numerosa quella che lo utilizza, non solo persone con bagaglio al seguito, in arrivo o in partenza sulla linea ferrata adriatica, ma anche coloro che si spostano dal centro verso il quartiere Sant'Alfonso, o chi deve dirigersi verso il Terminal bus di via Martiri della Resistenza, ad esempio.

Varie le proroghe rispetto al termine indicato più volte per il ripristino dell'ascensore, con utenti che sia sui social che attraverso Termolionline avevano mostrato sia disagio che insofferenza a riguardo.

L'ultima scadenza era quella del 24 maggio e oggi, che è 25, abbiamo testato che tutto sia andato per il verso giusto.

Adesso, l'area di cantiere riguarda l'altro ascensore, che porta al binario 1.