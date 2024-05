Gettano inerti nell'aiuola in Corso Umberto

TERMOLI. Sentinelle del verde pubblico urbano, sono i volontari del comitato Più alberi.

«Come comitato Più Alberi abbiamo raccolto una segnalazione e siamo andati a verificare sul posto. In Corso Umberto un’aiuola è stata riempita da materiale di risulta di un cantiere edile».

A rimetterci, oltre al decoro urbano in pieno centro, anche un giovane leccio, piantumato da un paio d'anni.

Intanto, oggi pomeriggio ci sarà un’occasione di incontro tra la cittadinanza e il comitato Più Alberi.

Dalle ore 17:30 alle 20 è previsto un banchetto divulgativo in piazza Monumento dove si potranno conoscere le attività svolte dal comitato e quelle in programma per l’estate, scambiare pareri e proposte con i cittadini sul verde e sul patrimonio arboreo della città, confrontare idee e partecipare attivamente alle iniziative.

«A un anno dall’atto costitutivo del comitato, chiediamo alla popolazione un confronto sul tema del verde pubblico e un sostegno alle nostre attività per continuare a prenderci cura insieme della nostra città».