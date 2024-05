Gli studenti dell'istituto "John Dewey" sono responsabilmente volontari

SAN MARTINO IN PENSILIS. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado di San Martino in Pensilis hanno svolto alcune ore in compagnia dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Comune bassomolisano, all’interno del progetto “Responsabilmente volontari”, presentato dalle suddette Associazioni in collaborazione con l’Istituto comprensivo John Dewey e con il patrocinio del comune di San Martino in Pensilis, con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi quelle che sono le mansioni della Protezione Civile e di avvicinarli al mondo del volontariato.

Si è trattato di un momento importante, che ha catturato l’attenzione degli alunni e generato entusiasmo. Sicuramente è stato un incontro che ha permesso di sensibilizzare sui temi di protezione civile, ponendo un nuovo tassello nella creazione di giovani cittadini consapevoli, in grado di scegliere e adottare comportamenti corretti per la riduzione di rischi e la salvaguardia dell’ambiente. Dopo una prima parte più teorica che si è svolta nelle classi il giorno 21 in cui gli studenti hanno capito meglio come nasce e quali sonno gli impieghi della Protezione Civile, oggi gli alunni, dopo una simulazione di evacuazione, hanno potuto visionare i mezzi dei Vigili del Fuoco, toccare gli strumenti che vengono utilizzati nei vari interventi, imbracciare le manichette antincendio o salire sull’Aps (auto pompa serbatoio), l’automezzo più utilizzato per gli interventi, guidati dall’addetto di prima partenza Raffaele Giangiacomo.

Gli studenti, inoltre, hanno assistito all’allestimento di un ponte radio della Protezione Civile e hanno conosciuto Teo, uno dei cani dell’Unità Cinofila, condotto abilmente dalla volontaria Federica D’Adderio. Presente anche il Sindaco Giovanni Di Matteo che, dopo aver salutato i presenti, ha espresso entusiasmo per il progetto, invitando gli studenti ad osservare bene i giovani che volontariamente si mettono a disposizione delle varie comunità, in quanto il volontariato è un aspetto fondamentale delle nostre vite, perché offre benefici personali, sociali e comunitari. È stata una mattinata davvero intensa per i ragazzi, che in poche ore hanno potuto avere un saggio dell’altissima professionalità dei presenti. Insomma, per il momento si è trattato di una bella esperienza e poi chissà, forse un giorno qualche studente percorrerà la loro stessa strada!

Galleria fotografica