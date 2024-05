"Il tartufo nel piatto": l'iniziativa dell'Arsarp all'istituto alberghiero

CAMPOBASSO. L’Arsarp, in collaborazione con l’assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, con lo scopo principale di favorire e promuovere lo sviluppo della tartuficoltura sul territorio molisano riconosciuto ormai ad ampio respiro come vocato alla produzione di tartufo, organizza una giornata divulgativa dal titolo "Il tartufo nel piatto" per promuovere questo prezioso prodotto e il suo utilizzo in cucina.

L’evento si terrà il giorno 29 maggio 2024 a partire dalle ore 10, presso l’Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Federico di Svevia" di Termoli, e vedrà coinvolti i tre istituti professionali regionali del settore, oltre all’Associazione Molisana Cuochi.

L’evento patrocinato dalla Regione Molise vedrà l’intervento dell’Assessore alle Politiche Agricole e Agro Alimentari, Sviluppo rurale, Pesca e Programmazione Forestale della Regione Molise Salvatore Micone, della Prof.ssa Alessandra Zambonelli, ordinaria dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, che relazionerà sulla valutazione delle caratteristiche visive del fungo ipogeo per l’utilizzo nella ristorazione e dello Chef Nicola Iasenza, che parlerà della valorizzazione del prodotto in cucina. I ragazzi dei tre istituti si cimenteranno nella preparazione di un piatto con l’utilizzo di questo prezioso ingrediente che sarà valutato da una commissione di degustazione all'uopo costituita.

Sarà un’occasione per scoprire i migliori abbinamenti tra ingredienti d’eccellenza del territorio e il tartufo Molisano.