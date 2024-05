Toni e colori vivaci per ravvivare l'ambiente urbano con "Più alberi"

TERMOLI. Una presenza vivace, nei toni e nei colori, quella di ieri sera in piazza Monumento, vicino alla statua di Gennaro Perrotta, da parte di Valeria Fanelli e degli altri attivisti del comitato Più Alberi, una delle realtà ecologiste più innovative del territorio.

Hanno piantumato arbusti in diversi posti della città, ma anche svolto ruolo di sentinella del territorio, basti pensare all'ultimo episodio di Corso Umberto. Sono scesi ora tra la gente, in centro, per farsi conoscere ancora di... Più.

Da tempo questo comitato porta avanti istanze di salvaguardia della natura urbana in città, almeno due anni, anche se la costituzione è avvenuta nel 2023.

Promosse le attività svolte dal comitato e quelle in programma per l’estate, scambiati pareri e proposte con i cittadini sul verde e sul patrimonio arboreo della città, confrontate idee e richiesta di partecipare attivamente alle iniziative.

«A un anno dall’atto costitutivo del comitato, chiediamo alla popolazione un confronto sul tema del verde pubblico e un sostegno alle nostre attività per continuare a prenderci cura insieme della nostra città».

Sostegno che può essere dato partecipando attivamente in prima persona alle iniziative, diventando soci sostenitori attraverso una sottoscrizione annuale (di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti), è importante che la popolazione partecipi e si confronti su questi temi perché il verde pubblico riguarda il presente e il futuro di chiunque».

È inoltre possibile seguire Più Alberi su Facebook o Instagram per essere costantemente aggiornati sulle attività.