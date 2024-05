Dopo l'apertura del cantiere partiti i lavori in via degli Abeti con senso unico alternato

TERMOLI. Quando parte un cantiere c'è sempre il lato meno piacevole, quello dell'impatto sulla viabilità. Avviato lo scorso 2 maggio l'appalrto per la realizzazione dei marciapiedi lungo via degli Abeti, stamani il flusso viario in uscita dalla rotatoria di via dei Castagni e quello che collega la zona di contrada Casa la Croce al tratto già urbanizzato è stato disciplinato con un semaforo amovibile e percorrenza a senso unico alternato.

L’intervento fortemente voluto dall’attuale primo cittadino, Vincenzo Ferrazzano, è ritenuto essenziale per riqualificare e in un certo senso urbanizzare una strada che rappresenta un tratto fondamentale di collegamento tra il quartiere di Difesa Grande e la parte sud dell’abitato di Termoli.

Con i lavori si riqualificherà pure il fondo stradale che oggi si presenta piuttosto malandato e si collegherà il caseggiato di via dei Pruni all'importante fermata bus posta quasi in corrispondenza dell’incrocio tra via dei Ciliegi e la stessa via degli Abeti, a pochi metri dal cavalcavia autostradale.