Delocalizzazione del depuratore del porto: strada interdetta ai mezzi

TERMOLI. Si svolgeranno dal 28 maggio al 28 giugno i lavori propedeutici di rilievi e indagini volti alla dismissione e delocalizzazione dell’impianto depurazione del porto.

La zona interessata è la strada adiacente il depuratore di Termoli di accesso.

Il comandante di Fregata rende noto che dal giorno 28 maggio al 28 giugno 2024 la società Acea Molise s.r.l., sarà impegnata in lavori propedeutici di rilievi e indagini volti alla dismissione e delocalizzazione del depuratore del porto, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata:





ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo e nel tratto di strada, è interdetta al passaggio pedonale e/o veicolare, e qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 2

(Prescrizioni)

La Società Acea Molise S.r.l., dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area in oggetto, mediante l’apposizione di barriere e personale di guardia atte a segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano interesse ad accedere, oltre che il personale e mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.