Schemi idrici lungo il Biferno, la relazione sullo stato dell'arte del Cipess

TERMOLI. Schemi idrici nel basso Molise, il work in progress dell’importante intervento infrastrutturale compreso nella relazione al Parlamento sull’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Con la delibera n. 38 del 2023, il Cipess ha approvato, con riferimento all’opera denominata “Acquedotto molisano centrale ed interconnessione con lo schema basso Molise”, il limite di spesa pari a 88.984.161,24 euro, a seguito del nuovo quadro economico di cui all’ordinanza del Commissario straordinario del 29 aprile 2019, n. 21, con la condizione di non utilizzabilità del finanziamento di cui alle delibere Cipe n. 110 del 2006 e n. 21 del 2016, pari a 83.269.373,31 euro, per spese non direttamente necessarie alla realizzazione delle opere. Il Cipess ha approvato, inoltre, la modifica dell’ultimo alinea del punto 2.3 della delibera CIPE n. 110 del 2006, relativa alla modalità di corresponsione del contributo finanziario residuo, prevedendo l’erogazione dell’ultima rata del finanziamento del 5%, pari a 4.163.468,96 euro, in due quote: la prima quota pari a 3.804.689,63 euro, proporzionata all’importo dei lavori attualmente collaudati; la rimanente quota, da erogarsi previa dichiarazione del Rup dell’avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell’intera opera. L’opera complessivamente comporta 84 km di adduttrice principale lungo la valle del Biferno, fino a Termoli, 32 km di adduttrice litoranea da Greppe di Pantano fino a Montenero Marina e Petacciato, oltre a tratti secondari, 5 nuovi serbatoi, 1 vasca di accumulo, stazioni di sollevamento, una centrale idroelettrica e un sistema di telecontrollo.

L’attuale soggetto aggiudicatore, individuato con delibera CIPE 19 luglio 2013, n. 35, è il Commissario straordinario nominato con decreto n. 198 del 30.06.2009 del Presidente della Giunta Regionale e subentrato nei compiti di stazione appaltante all’Azienda speciale Molise Acque. Il costo dell’opera, pari a 88.984.161,24 euro, è finanziato come segue: per 83.269.373,31 euro a valere sul contributo di cui alla delibera CIPE n. 110 del 2006 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui alla delibera n. 21 del 2004; per 5.412.000,00 euro a valere sul contributo stabilito dalla Giunta della Regione Molise con delibera 09 luglio 2012, n. 457, a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006, originariamente assegnato alla Regione Molise con delibera Cipe n. 21 del 2004; per 302.787,93 euro a valere sul contributo di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2010 relativo alla ripartizione del Fondo per l’adeguamento prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162. L’avanzamento economico dei lavori al 30 novembre 2022, come dichiarato dalla Regione Molise nella nota del 7 febbraio 2023, risulta pari a 60.321.639,12 euro, corrispondente al 96,51% dell’importo di contratto, pari a 62.506.208,36 euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha erogato un importo complessivo di 79.105.904,35 euro rispetto all’importo del finanziamento di cui alla delibera Cipe n. 110 del 2006 e la Regione Molise ha erogato un importo complessivo di 5.153.071,48 euro rispetto all’importo del finanziamento di cui alla delibera di Giunta del 9 luglio 2012, n. 457.

Tra le principali prescrizioni stabilite dal Cipess nella delibera n. 38 del 2023 vi è quella per cui eventuali oneri che dovessero emergere a conclusione del contenzioso pendente sono posti a carico della Regione Molise. In relazione alla procedura contabile di reiscrizione dei residui perenti, la delibera del 30 novembre 2023 ha previsto che la regione Molise sosterrà la eventuale spesa connessa al perfezionamento delle obbligazioni a carico della stazione appaltante per effetto dell’adozione della delibera in argomento.