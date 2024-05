Minoranze linguistiche: una risorsa strategica per il territorio

PORTOCANNONE. «Siamo stati felicissimi di ospitare il Lions Club Termoli Host, con un bel convegno sulle Minoranze linguistiche, nell’accezione di risorsa strategica per il territorio. Noi in effetti tendiamo a parlarne prevalentemente come elemento identitario e, avere con noi ospiti illustri come il prof. Valente e la prof. Bindi, la professoressa Pugliese e il dottor Blascetta, moderati da Antonello Barone, come in un laboratorio di idee ci ha dato l’occasione di riflettere sulla opportunità di pensare concretamente alla nostra “specialità linguistica” (Valente) come mezzo per fare sì che si compia ancora di più quel processo introdotto dal legislatore e sviluppatosi nel tempo nei vari territori d’Italia, di “margine che si fa centro” (Bindi), interpretando dunque le particolarità linguistiche come opportunità per le nostre zone, anche nel senso di promozione di un turismo sostenibile e lento, certamente, un “driver” di sviluppo territoriale (Blascetta)».

Con queste parole, l’assessore alla Cultura di Portocannone ha dato il quadro dell’incontro organizzato sabato scorso, 26 maggio, traslocato per ragioni meteo nella sala consiliare. «Insomma, quella che è per noi la lingua del cuore, della familiarità, ha grandi opportunità e noi, insieme alle autorità e ai sindaci intervenuti, dobbiamo far sì che questa potenzialità diventi atto, reale, anche nelle relazioni che stiamo coltivando con i popoli arberesh (e croati) al di là dell’Adriatico. Che diventi il nostro core business, per rimanere in una terminologia aziendalistica? Io credo che lo sia già, insieme alle altre espressioni della nostra forte Tradizione, e l’interesse mostrato dalla platea accorsa ieri ne è la testimonianza, dunque buon lavoro a tutti noi e grazie ancora Mimmo!» Il presidente del Lions club Host, Domenico Fabbiano, originario di Portocannone e promotore dell’evento, ha evidenziato che «La valorizzazione delle antiche tradizioni legate ai luoghi e delle tipicità locali rappresenta oggi un importante elemento su cui lavorare per dare nuovo impulso a molti territori. Attraverso la valorizzazione delle tipicità, degli usi e dei costumi locali è possibile attivare un meccanismo virtuoso che genera importanti ricadute economiche, sociali e turistiche e coinvolge l’intero tessuto sociale e tutti i settori di attività. Si è assistito nel tempo ad una proliferazione di iniziative, grazie alle quali si è visto come, partendo dalla valorizzazione di ciò che rende “originale” e “attrattiva” una destinazione, si riesca ad intercettare e soddisfare nuovi target di visitatori interessati a vivere un turismo nuovo, che consente di immergersi nella cultura dei luoghi vivendola appieno. La valorizzazione e la promozione del territorio attraverso le sue tipicità, viene così posta al centro di una strategia più complessiva di sviluppo locale, portata avanti non solo dagli operatori economici ma anche dagli amministratori locali. Territorio e identità rappresentano un patrimonio di grande valore, in grado di incrementare benessere e attrarre turismo.

Occorre però evidenziare che, mai come oggi, è necessario elaborare una strategia turistica capace di essere innovativa, efficace e al passo con i tempi. Analizzare il percorso che si muove tra innovazione e tradizione significa affrontare i cambiamenti, complessi e rapidissimi, che stanno caratterizzando il settore turistico. Rispetto ad altri settori, quello del turismo tende a sfuggire alle regole e alle caratterizzazioni, contraddistinto come è da specificità, autenticità e orientamento al cliente/turista. Se da un lato il turismo non può non prescindere dalla tradizione specifica di cui è fatto un territorio, deve però sapersi sganciare dagli strumenti e dalle strategie a cui siamo sempre stati abituati per abbracciare l’innovazione e intraprendere nuove strade che valorizzano l’offerta turistica salvaguardando le tradizioni locali. L’innovazione applicata al turismo fa riferimento alla digitalizzazione, alla ricerca di un’esperienza di viaggio che sia emozionale e originale offrendo qualcosa in più al visitatore, in termini anche di promozione e valorizzazione del territorio. L’innovazione passa necessariamente attraverso la “digitalizzazione” soprattutto in riferimento al turismo. I nuovi strumenti offerti da Internet non sono solo uno strumento fondamentale per la promozione turistica, ma anche per l’aggregazione del territorio e delle persone. Possiamo quindi affermare che bisogna far tesoro delle tradizioni e delle antiche conoscenze, attraverso lo studio, cercando al tempo stesso di rinnovare e innovare. La tradizione così si evolve rimanendo fedele a sé stessa.

Con il solo timore della propria coscienza! Il turismo premia i creativi e chi è in grado di comunicare in modo professionale ed è capace di raccontarsi in modo originale. La parola d’ordine è: essere speciali, originali, sinceri e sapersi raccontare al proprio pubblico sfruttando al meglio gli strumenti a disposizione. Il pubblico apprezza chi si racconta in modo spontaneo e sincero, facendo passare i propri valori, descrivendo le proprie radici e le proprie aspirazioni, mostrandosi sempre per quello che si è realmente. occorre saper trovare il giusto equilibrio tra vecchio e nuovo, tra memoria e innovatività. Concludo, evidenziando che: Il patrimonio culturale immateriale di una comunità fatto di tradizioni, riti, festività, arti (aspetti intangibili della cultura di un popolo), trasmesso di generazione in generazione, è in continua evoluzione e costantemente ricreato dalle comunità in risposta al proprio ambiente, alla propria interazione con la natura e alla propria storia, donando un senso d’identità e di continuità. Il patrimonio culturale di una comunità rappresenta anche un importante contributo alla promozione del rispetto per la diversità culturale e la creatività umana: un obiettivo fondamentale dell’Agenda 2030 Onu per lo Sviluppo Sostenibile».