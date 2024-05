Da 160 anni dalla parte della gente, la grande missione della Croce Rossa

In piazza per festeggiare i 160 anni della Croce Rossa Italiana

“Dona il sangue, salva una vita”. È stato questo il motto per festeggiare i 160 anni dalla nascita della Croce Rossa Italiana.





Era il 24 giugno 1859, quando nella mente di Henry Dunant prese forma l’idea della Croce Rossa. Il filantropo e imprenditore svizzero – sconvolto dal numero impressionante dei morti e feriti abbandonati durante la tragica Battaglia di Solferino – iniziò a radunare uomini e donne per fornire acqua, cibo e cure ai feriti. Di lì a pochi anni, Dunant darà vita alla prima cellula di quello che sarà il Comitato Internazionale della Croce Rossa e il 22 agosto 1864, 12 Nazioni firmeranno la prima Convenzione di Ginevra, fondamento dell’attività della Croce Rossa. Intanto in Italia, il 15 giugno 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, col nome di “Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra”, sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni.

Da allora sono passati 160 anni, la storia della Croce Rossa Italiana si è intrecciata con la storia d’Italia: nei momenti belli, nei grandi eventi, nei disastri che hanno interessato la Nazione ma anche – e soprattutto – le singole realtà locali. Milioni di Volontarie e Volontari, e migliaia di Operatrici ed Operatori, hanno operato per alleviare le sofferenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità: dai campi di battaglia, all’assistenza dei profughi e degli esuli, alla diffusione delle norme di igiene e di educazione sanitaria, alle iniziative nelle scuole, all’aiuto ovunque e per chiunque.

Oggi la Croce Rossa Italiana è parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, opera per formare la cittadinanza in numerosi campi e con l’obiettivo di essere più resilienti e abbattere le discriminazioni, è ausiliaria dei pubblici poteri, opera in progetti all’estero, è parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze. Grazie al suo personale, ai suoi ideali, principi e valori, alla vocazione ad una azione umanitaria competente, neutrale, indipendente, è una risorsa per l’Italia.





I 160 anni sono, quindi, un’opportunità non solo per ricordare il passato, ma per mostrare come il contributo della CRI si è evoluto negli anni e come pianifica strategie ed organizzazione per essere pronta alle sfide future e alle vulnerabilità che nasceranno. I 160 anni sono l’occasione anche per festeggiare una grande ricchezza di donne, uomini, idee, azioni: insomma, #unastoriainsieme.

Anche il Comitato della Croce Rossa di Termoli, domenica 26 maggio, ha celebrato l'anniversario con la presenza dei volontari sul territorio in Piazza Monumento.

Nella mattinata di domenica c’è stata la promozione della donazione di sangue e dell’area sociale il pomeriggio. Sempre nel pomeriggio c’è stata la promozione dell’area salute (con dimostrazione delle tecniche di primo soccorso), mentre nella serata, presso il BellaVista eno bar si è tenuta la campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne “non è sempre un trucco” e a seguire la manifestazione dei giovani Cri “lovered”, sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. In occasione del 160° Anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana è stato realizzato un logo celebrativo della grande storia della Croce Rossa Italiana e, al contempo, del futuro che la stessa sta garantendo al Paese e a tutte le persone fragili di cui si occupa quotidianamente.

«Siamo qui per festeggiare i 160 anni dalla nascita della Croce Rossa Italiana- ha spiegato Silvana La Fronsa del comitato Cri di Termoli- come delegata dell’area sociale insieme agli altri colleghi abbiamo gestito degli stand con degli argomenti che sono trattati in Croce Rossa. L’area sociale si occupa prevalentemente dell’inclusione dei marginalizzati e dell’aiuto da dare alle persone che ne hanno bisogno, sia materialmente che psicologicamente».

Un evento importante per un'associazione sempre in prima linea. Simbolo italiano del soccorso a 360°.

«Una giornata molto importante per noi, sono anni che la Croce Rossa dà tanto sia a livello nazionale che internazionale- così Adele Marcasciano, referente dei donatori di sangue- una giornata ricca e utile per tutti».

Galleria fotografica