Migliaia di presenze nei giorni di San Pardo a Larino, tra sacro e spettacolo

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino stila il bilancio di San Pardo 2024, e come già avvenuto per le Luminarie e il Carnevale, i numeri sono lusinghieri.

«Si è conclusa nel migliore dei modi. Il meteo clemente ha permesso, anche ai tantissimi visitatori arrivati in città, di vivere a pieno i tre giorni più attesi dell'anno larinese.

L'Amministrazione comunale di Larino ringrazia i carrieri e la cittadinanza tutta, la Pia Associazione e il Comitato Feste, nella persona di don Antonio Sabetta, e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della nostra amata, complessa e meravigliosa, festa patronale.

Un ringraziamento va a Max Gazzè e all'Orchestra Mirko Casadei per aver portato la grande musica italiana a Larino. Il concerto del 26 maggio, realizzato grazie alla collaborazione del Comitato Feste e al supporto della Regione Molise, ha richiamato, in una location diversa e rivelatasi perfetta, e grazie all'ausilio di un maxischermo in piazza, migliaia e migliaia di persone, andando anche oltre le aspettative.

Un ringraziamento dovuto e sentito, infine, ai tanti volontari, alle forze dell'ordine e alla struttura comunale, in particolare agli operai, alla polizia locale e all'ufficio cultura.

W San Pardo!»

