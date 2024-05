“I grani antichi: opportunità per i sistemi agroalimentari sostenibili”

TERMOLI. I grani antichi rappresentano una realtà consolidata per filiere di nicchia, in un territorio come quello Molisano dove le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli alla loro coltivazione, anche in maniera sostenibile. Le sfide globali legate al costante cambiamento climatico che mette a dura prova l’agricoltura moderna, però, spinge la ricerca a migliorare il grano per renderlo più produttivo e con una qualità migliorata. In questo contesto, i grani antichi rappresentano uno scrigno di biodiversità a cui attingere per cercare geni utili da utilizzare nel miglioramento genetico, perché utilizzare varietà resistenti alle malattie o adattate alle condizioni di stress idrico permette un’agricoltura più sostenibile, riducendo l’uso di composti chimici come fertilizzanti e pesticidi e un maggior rispetto per l’ambiente. Questi temi saranno discussi a Termoli il 20 Maggio alle ore 10 presso l’Università del Molise, in un convegno di divulgazione scientifica, ideato da Fredy Luciani, noto artista termolese da sempre sensibile a questi temi ben rappresentati dalle sue opere, come ‘La siccità’ esposta proprio durante i lavori. All’evento, co-organizzato dal CREA e dall’Università del Molise, parteciperanno studenti e operatori del settore, e si concluderà con l’esperienza pratica di alcune aziende note del territorio.