Meditazione mindfulness: il progetto Tocc della cooperativa Kairos

TERMOLI. Domani, giovedì 30 maggio, alle 10, all'auditorium di via Elba, sarà presentato dalla cooperativa sociale Kairos il Progetto TOCC 2954 sostenuto dal MINISTERO DELLA CULTURA – INVITALIA con l’Avviso pubblico finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0.

Interverranno la vice presidente della cooperativa sociale Kairos – la dottoressa Desirèe MANCINONE – e il regista e visual designer Simone D’ANGELO per l’Associazione cinematografica Lilly – partner di Progetto. Il progetto intende introdurre sul territorio molisano un moderno approccio al benessere che si avvale di nuove soluzioni tecnologico-digitali integrate a protocolli di aiuto, scientificamente validati e fruibili con la supervisione di psicologi-psicoterapeuti tramite specifici dispositivi digitali (visori, app ecc.) creati dall’ingegnere biomedico Giuliano MAGLIERI, CEO della società Sharevision srls di Larino. Kairos intende per questo reclutare mediante Avviso pubblico n. 60 volontari beneficiari adulti (uomini e donne) di età compresa tra 18 e 75 anni, che, suddivisi in 2 gruppi di massimo 30 membri, potranno usufruire di esperienze immersive suggestive e originali, percorsi e ambientazioni virtuali di alleggerimento dal distress, disegnati e sonorizzati da professionisti del benessere psicologico, al fine di facilitare il rilassamento in un contesto naturale, già di per sé salutistico ma potenziato grazie alla digitalizzazione.

Nello specifico il progetto prevede la prima sperimentazione nazionale del PROTOCOLLO DI MEDITAZIONE MINDFULNESS basata sull’ MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction di Jon Kabat-Zinn e condotta attraverso la Realtà Mista (visori e soluzioni digitali) da un albero di olivo in collaborazione con personale psicologico esperto. Il protocollo di Meditazione Mindfulness con l’olivo è il primo programma in Italia di promozione del benessere attraverso la Mindfulness e le nuove tecnologie sviluppato in ambito olivicolo, ideato e promosso da psicologi clinici e psicoterapeuti della Kairos in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. PROGETTO “TOCC0002954” (CUP: C17J23001270008 – COR: 15914094) La sperimentazione cui potranno partecipare i volontari beneficiari prevede la partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione, a n. 8 incontri di gruppo a cadenza mono-settimanale.

Il Programma integra la Meditazione Mindfulness con attività immersive in contesti naturali e storico-culturali differenziati, mediati dalla Realtà Virtuale (VR), dalla Realtà Aumentata (AR) e dalla Realtà Mista (MR), nonché attività formative, culturali e di sensibilizzazione verso sani stili di vita, con particolare riferimento alle esperienze di immersione in contesti naturali come uliveti e boschi. Ogni sessione ha una durata di circa 2 ore in giorno della settimana prestabilito e in orario tardo pomeridiano (primavera-estate) o del primo pomeriggio (autunno-inverno), a cui si aggiunge un ritiro di 6-8 ore alla VI settimana presso l’area boschiva e circumlacuale attigua all’oliveto di Fausto a Guardialfiera Il programma sarà preceduto da attività di valutazione dell’ansia e dei livelli di stress mediante somministrazione a cura di psicologi di test ed esami salivari del cortisolo. La ricerca è volta ad indagare la specifica azione di attività di immersione negli uliveti mediate dalla Meditazione e da altri interventi psicologici sullo stress e sull’ansia. Nel corso della presentazione saranno presentate le modalità di adesione e iscrizione al progetto da parte dei cittadini interessati.