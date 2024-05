Braccio di ferro sui balneari, Fratelli d'Italia: «Si pronunci la Corte costituzionale»

TERMOLI. Fratelli d’Italia si conferma sensibile al tema degli operatori balneari e con la stagione partita solo sulla carta, vista l’incertezza meteo, almeno tenta di fare chiarezza dal punto di vista normativo e regolamentare, non potendo intervenire su Giove Pluvio. A seguito dell'ultima sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato sulle concessioni Balneari, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedendo di sollevare presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione nei confronti del massimo organo della giustizia amministrativa. «Guardiamo con preoccupazione all'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, laddove in più punti essa sembra travalicare i poteri della giustizia amministrativa finendo con l'invadere la sfera legislativa propria del Parlamento», ha dichiarato Foti in una nota. A seguito dell'ultima sentenza della VII sezione del Consiglio di Stato sulle concessioni Balneari, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, chiedendo di sollevare presso la Corte costituzionale il conflitto di attribuzione nei confronti del massimo organo della giustizia amministrativa.

In merito si è espresso anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.

«Il conflitto di attribuzioni è quanto mai indispensabile affinché la Corte Costituzionale rimetta le carte in regola. La Bolkestein non si deve applicare ai balneari per un’infinità di ragioni. Primo: lo stesso estensore della direttiva ha sempre negato che fossero ricompresi i settori che il Consiglio di Stato considera dentro la sua direttiva. Secondo: la stessa Bolkestein prevede determinate condizioni affinché la si possa disapplicare nei campi previsti dalla direttiva, ovvero l’interesse nazionale. Terzo: il Consiglio di Stato ha esondato le sue funzioni entrando a gamba tesa nei poteri costituzionalmente attribuiti al Parlamento, imponendo ai Comuni di non tener conto dell’eventuale modifica legislativa. Per tutti questi elementi, il Consiglio di Stato ha rasentato l’eversione quando non un vero e proprio attentato ai poteri delle Camere. Giusto rivolgersi alla Corte Costituzionale anzi di più: è doveroso. Infine l’Europa deve consolidare la sua unione senza imposizioni ideologiche, la libera concorrenza deve prevedere la reciprocità. È intollerabile che all’Italia si chieda di mettere a bando la gestione delle sue spiagge, delle sue aree pubbliche, dei suoi monumenti, delle sue centrali idroelettriche senza che gli altri Stati europei mettano a disposizione beni di analoga importanza e peso economico».