Riconoscimenti e medaglie di servizio al personale della Polizia di Stato

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, alla presenza del Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, del Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso Rossana Venditti, del Questore Cristiano Tatarelli nonché del direttore del citato Istituto di Istruzione Giovanni Nunziata, si è svolta una cerimonia durante la quale sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento al personale della Polizia di Stato che si è distinto per meriti di servizio nonché le medaglie di commiato al personale cessato dal servizio negli anni 2022 e 2023.

Nel corso dell’iniziativa, a cui hanno assistito anche i frequentatori del 225° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, le Autorità presenti hanno rivolto le proprie congratulazioni alle donne a agli uomini insigniti dei premi e delle medaglie, per lo spirito di sacrificio con cui hanno svolto il proprio servizio nell’interesse della collettività, rivolgendo inoltre un particolare ringraziamento al personale della Polizia di Stato in quiescenza per la dedizione e l’attaccamento dimostrati durante gli anni di trascorsi nell’Amministrazione.

Di seguito l’elenco dei nominativi del personale premiato:

Commissario Ricciardi Saverio,

Ispettore Bax Patrizia,

Ispettore De Socio Ermanno,

Ispettore Grieco Giuseppe,

Ispettore Pietracupa Marco,

Sovrintendente Durante Raffaele,

vice Sovrintendente Camardo Walter

Vice Sovrintendente Margiotta Antonio,

Vice Sovrintendente Mastalia Tonia,

Vice Sovrintendente Morrica Mario

Vice Sovrintendente Santanelli Luigi,

Assistente Capo Coordinatore Martella Antonio,

Assistente Capo Coordinatore Basile Antonio,

Assistente Capo Coordinatore Moffa Carmine,

Assistente Capo Coordinatore Forte Giuseppe,

Assistente Capo Coordinatore Genovese Fabio,

Assistente Capo Coordinatore Oliva Egidio

Assistente Capo Coordinatore D’Angelo Antonio,

Assistente Capo Izzo Donato,

Assistente Capo Carbone Vincenzo,

Assistente Glori Alessio,

Assistente Tecnico Amore Danilo,

Agente Manfra Pio.

Medico Superiore Liotti Pietro,

Sostituto Commissario Cerrato Giuseppe,

Sostituto Commissario Ruscica Vincenzo,

Ispettore Superiore Ciaramella Patrizia,

Sovrintendente Capo Colurso Massimo,

Sovrintendente Capo Tecnico Corsi Raffaele,

Sovrintendente Capo Gambone Salvatore,

Sovrintendente Capo Morello Adriano,

Sovrintendente Capo Pucarelli Fortunato,

Sovrintendente Ceprano Arduino,

Assistente Capo Coordinatore Iasenza Tatiana.

Galleria fotografica