Silvia, la neo mamma: «Grazie al Punto nascita di Termoli, ci hanno coccolato alla grande»

TERMOLI. Testimonianze di buona sanità dal Punto nascita di Termoli, giungono da Silvia Amedei.

«Ci tengo a scrivere questo articolo per ringraziare tutto il personale del punto nascita di Termoli per avermi accompagnato nel percorso della gravidanza fino al 24 maggio, giorno della nascita della nostra secondogenita Anna. Giorno in cui sono nati insieme alla mia bimba altri 4 bimbi. Personale altamente qualificato e specializzato che al di là della professione è caratterizzato soprattutto da umanità e dedizione verso il prossimo. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare ogni singola persona partendo dal dottor Flocco, che mi ha seguito durante la gravidanza e che con premura e dedizione non mi ha mai fatto sentire sola, a tutto la sua equipe. Dalla dottoressa Fiadino che mi ha accompagnato premurosamente durante il parto insieme alle amorevoli ostetriche Angela e Nella che hanno fatto venire alla luce la nostra splendida bimba.

Alla dolcissima ostetrica Luisa che ci ha meravigliosamente guidate al corso di accompagnamento alla nascita. Alle dolci dottoresse Conti e Sabusco, al dottor Tannous, alla Caposala Maria Castellani, alle impeccabili ostetriche del reparto Elvira, Mariagrazia, Maria, Carmela, Carola, Carla, Erika, Sonia, Marilena e a tutte le infermiere che durante la degenza non ci hanno mai fatto sentire soli e ci hanno regalato ogni giorno sorrisi e buon umore. Un ringraziamento speciale va anche al nido di Termoli dove i nostri bimbi oltre ad essere ben valutati vengono sempre stra-coccolati, grazie al dottor Gomez, alla dottoressa Senese, alla dottoressa Caggiano, alla dottoressa Calabrese ed a tutto il personale del reparto. Grazie di cuore a tutti per averci regalato questa gioia immensa. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare anche alla nostra dottoressa Rosangela De Palma che ci ha accompagnato dall’inizio in questo meraviglioso percorso. Voglio nascere a Termoli. L113».