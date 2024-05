«Il disagio delle persone senza dimora fa parte di un iceberg, la città sommersa»

TERMOLI. Sesta iniziativa, proprio a sei mesi dal dramma di Pozzo Dolce, per il ciclo di incontri "Una luce per...", promosso dalla Città invisibile/Faced, in scena ieri in questa road map cittadina alla parrocchia del Sacro Cuore, in via Argentina.

«Il disagio delle persone senza dimora fa parte di un iceberg, di cui è la punta: ma quell’iceberg è molto più profondo, e riguarda la città.

Dal nostro punto di vista di operatori sociali, infatti, la grave marginalità di alcune persone è l’estremità di una sofferenza molto più diffusa e generalizzata: il disagio e l’esclusione abitativi, le dipendenze patologiche, il dolore mentale, la precarietà e lo sfruttamento lavorativi, la disoccupazione, le problematiche relazionali e familiari. Questa sofferenza, che a Termoli c’è, molto presente, dovrebbe essere al centro di ogni discorso politico, ma così non è, almeno per la stragrande maggioranza dei casi.

Con “Una luce per” da alcuni mesi, a partire da un fatto tragico come quello di Pozzo Dolce, abbiamo iniziato a girare la città, per parlare e discutere con chi abita nei quartieri di e con le persone senza dimora, ma anche per ascoltare le voci dei nostri concittadini e capire come sta cambiando la città, a partire proprio dalle sofferenze e dalle problematiche sociali che la riguardano.

Ci proponiamo, così, anche di avvicinare i servizi e gli interventi sociali a chi già si organizza per dare aiuto a chi è più in difficoltà: è fondamentale, ci siamo detti ieri, che quando una persona chiede aiuto, ad esempio, in uno sportello parrocchiale capisca che ha, se vuole, la possibilità di accedere ad un sistema di aiuto più grande e strutturato. Come una prima porta di accesso, informale e ospitale, ad un sistema di welfare locale, che va rafforzato e integrato sempre meglio e sempre più. I volontari e le volontarie svolgono un grande lavoro, ma non possono essere lasciati soli.

“Una luce per” è, in fondo, un percorso che mira a rafforzare la coesione territoriale dando centralità alle persone più marginalizzate; un processo impegnativo, lento, complesso. «La comunità è quando ogni persona si sente accolta», ha detto qualcuno nell’incontro di ieri: ecco, costruire comunità accoglienti, a partire dal piccolo, dal basso e dall’orizzontalità.

Il percorso prosegue il 29 giugno (seguiranno aggiornamenti sul luogo), e poi ancora: siamo disponibili ad incontrare associazioni e altre realtà interessate».