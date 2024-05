Privatizzazione Poste, i sindacati accolti dal Mef

CAMPOBASSO. La Slp Cisl, sindacato dei lavoratori, accoglie con favore la convocazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per discutere della privatizzazione di Poste Italiane. La convocazione è stata definita dalla Slp Cisl come “una notizia molto positiva”.

Il segretario generale della Slp Cisl, Raffaele Roscigno, ha dichiarato: “Si tratta di un segnale di attenzione che la Slp Cisl non può che apprezzare. Questo ci induce a sospendere le azioni di protesta in attesa dell’esito del confronto al ministero dell’Economia. È fondamentale avviare un dialogo costruttivo tra governo e sindacati, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo pubblico di Poste Italiane nel paese. Vogliamo garantire l’universalità dei servizi per i cittadini, preservare i livelli occupazionali e valorizzare le professionalità dei lavoratori.”

Il segretario della Slp-Cisl Molise, Antonio D’Alessandro, ha aggiunto: “La Slp Cisl si impegna a partecipare attivamente al dibattito e a lavorare per una soluzione che tuteli gli interessi dei lavoratori e dell’intera comunità. La privatizzazione di Poste Italiane è un tema di grande rilevanza, e la nostra organizzazione sindacale è pronta a contribuire al processo decisionale affinché si tenga conto delle esigenze dei dipendenti e dell’interesse pubblico.”

La Slp Cisl ribadisce l’importanza di un confronto costruttivo e di una concertazione tra tutte le parti coinvolte per garantire un futuro sostenibile per Poste Italiane e per tutelare i diritti dei lavoratori.