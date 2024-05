Vertenza Gam-Regione Molise, sentenza riconosce i crediti della società

CAMPOBASSO. Il Tribunale Civile di Campobasso ha condannato la Regione Molise al pagamento di circa 480mila euro, riconoscendo i diritti di credito della Gam.

La sentenza è stata emessa questa mattina, dal giudice Claudia Carissimi che ha accolto la tesi della difesa affidata agli avvocati Francesco ed Antonino Mancini, incaricati dal commissario liquidatore della società Ernesto D’Elia.

Come si desume dalle motivazioni della sentenza, la Gam in concordato preventivo, tramite i suoi legali, ha rivendicato l’attuazione di due Delibere Regionali, del 2014 e del 2015, che prevedevano che la Regione Molise, Socio unico della Gam, dovesse erogare alla Società, oltre alle somme destinate, quale nuova finanza, alla copertura del fabbisogno concordatario, gli importi che si sarebbe reso necessario corrispondere in virtù dell’eventuale soccombenza di Gam Srl nei contenziosi legali e fiscali all’epoca in corso.

La Regione ha successivamente negato l’erogazione delle somme accertate a titolo di soccombenza, ritenendole assorbite nei finanziamenti già elargiti.

Il Tribunale di Campobasso, nella persona del giudice Carissimi, ha invece accolto le tesi difensive, rilevando, fra l’altro, che l’impianto concordatario aveva fatto legittimo affidamento sulla disponibilità aggiuntiva ed eventuale di tali somme.