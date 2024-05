Il progetto dell'Alberghiero di Termoli a Lourdes su TV2000

TERMOLI. Il progetto dell'Alberghiero di Termoli a Lourdes sarà al centro della trasmissione "L'ora solare" in onda venerdì 31 maggio 2024, alle 12.15, sull'emittente nazionale TV2000. La testimonianza sarà al centro del programma condotto da Paola Saluzzi con ospiti in studio e racconti che rivelano la presenza di un raggio di luce anche nei momenti più difficili della vita.

Il progetto della scuola, patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, coinvolge da ormai undici anni studenti e insegnati dell'Istituto alberghiero "Federico II di Svevia" in una lodevole e entusiasmante esperienza di servizio al Santuario internazionale della Madonna di Lourdes, in Francia.

In particolare, il gruppo accompagna i pellegrini occupandosi della preparazione e del servizio dei pasti e di altre attività di assistenza e accoglienza in due strutture dell'Unitalsi: il Salus Infirmorum e la Source. Un'opportunità di formazione e crescita in un contesto diverso e di grande umanità in cui ormai centinaia di ragazzi hanno assicurato il loro impegno. Tra di loro ci sono due ex studenti: Marco Greco di Montenero di Bisaccia e Santina Androne di San Giuliano di Puglia che racconteranno la loro esperienza. Tra le altre cose, Marco, nel servizio a Lourdes, ha anche trovato la vocazione al sacerdozio, Santina si è da poco laureata e contina a collaborare con l'associazione come dama così come altri ragazzi sono diventati barellieri.

Quest'anno l'Unitalsi locale si recherà al Santuario dal primo al 7 di agosto ma la scuola anticiperà di una settimana il servizio nelle strutture con quindici nuovi ragazzi e altri che arriveranno coordinati dal referente del progetto, Antonello Croce insieme alla prof.ssa Tina Amoruso.

Il percorso, inserito nell'ambito del Pcto, è stato fortemente incoraggiato e sostenuto dalla preside dell'Alberghiero di Termoli, Ettorina Tribò, che ha condiviso con entusiasmo e sensibilità la proposta con l'ex dirigente e oggi direttore dell'Ufficio Scolastico regionale del Molise, Maria Chimisso.

Una sinergia di intenti, con la consapevolezza di offrire agli studenti un'opportunità che arricchisce non solo la dimensione formativa e professionale ma in particolare quella umana.

Un ringraziamento all'emittente TV2000 e al direttore Vincenzo Morgante.